Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Sarri, Runjaic sceglie Gueye

Dalla festa alla concentrazione, senza pause. Dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia, la Lazio torna a focalizzarsi sul campionato e si prepara a ospitare l’Udinese all’Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri vuole dare continuità al buon momento, certificato dai 13 punti raccolti nelle ultime sei giornate.

Di fronte ci sarà un’Udinese con meno pressioni di classifica: i friulani, reduci dalla sconfitta contro il Parma, hanno già centrato l’obiettivo salvezza e non hanno più possibilità di agganciare la zona europea. Nonostante ciò, il tecnico Runjaic ha fissato un traguardo per il finale di stagione, puntando a raggiungere quota 50 punti. Di seguito le formazioni ufficiali.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Dele Bashiru, Pedro, Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Marusic

Allenatore: Maurizio Sarri

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati

Allenatore: Kosta Runjaic