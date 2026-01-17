Lazio, Vecino non si è allenato. L'uruguayano a rischio per la partita contro il Como
Problemi per Matias Vecino, a rischio per Lazio-Como. Secondo quanto riportato da Radio Laziale il centrocampista uruguayano non si è allenato oggi e già giovedì non aveva partecipato alle prove tattiche. Maurizio Sarri valuterà il suo eventuale impiego dopo la rifinitura di domenica pomeriggio. Ricordiamo che la partita contro i lariani si giocherà lunedì alle 20.45. 34 anni, Vecino è stato impiegato in questa stagione in 13 occasioni, solo 5 da titolare.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
