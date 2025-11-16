Lazio, vertice di mercato a Formello: servono tre innesti a gennaio

Come si legge sulle pagine del Correre dello Sport venerdì c'è stato un vertice in casa Lazio in cui è stato definito un patto per gennaio: tre innesti a fronte di due-tre uscite. Le priorità sono state confermate: serve un regista (Rovella sarà operato), una mezzala adatta al gioco di Sarri e un vice Zaccagni. Un terzino arriverà solo in caso di addio di Tavares. In uscita restano Belahyane e Noslin, mentre per Dele-Bashiru si valuteranno eventuali offerte. Mandas potrebbe restare, nonostante la sua voglia di partire.

Nel vertice sono stati ribaditi i ruoli: Sarri decide le uscite, indica i ruoli da coprire e dà l’ok ai profili, mentre Fabiani lavorerà soprattutto sul mercato estero. Non solo under: occasioni sui 27-28 anni verranno valutate. Non si è parlato di Insigne, anche se il suo entourage continua a spingere. Tra i nomi monitorati: Ilic (ora infortunato), Mainoo del Manchester United e il giovane norvegese Hjertø-Dahl del Tromsø.