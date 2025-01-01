Lazio, Sarri e le prospettive per il futuro: "Costruire una base sarebbe già qualcosa"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo per 1-0 nel match contro il Milan valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Lavorare nelle difficoltà le dà gusto?

"Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissimi infortuni, ma poi è una squadra che si fa allenare e io durante la settimana mi diverto. La domenica delle volte mi arrabbio perché abbiamo qualcosa in meno di altre squadre a livello tecnico, ma in settimana mi diverto".

La risposta migliore che poteva aspettarsi?

"Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate 40.000 persone e stasera hanno fatto un tifo feroce. L'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti e non abbiamo tempo per essere contenti perché domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile".

Basic interpreta il suo calcio in modo incredibile.

"E' vero. E' arrivato qualche anno fa con ottime prospettive, poi si è un po' perso. Non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando alla grande. A livello di movimenti è uno dei più affidabili".

Come ti aspetti i prossimi 5 mesi?

"Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arriviamo a fine stagioni e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innescarne 3 o 4 importanti per fare un salto di qualità in avanti sarebbe tanta roba. Lo stanno facendo, ci manca un pizzico di continuità anche se nelle ultime 9 partite abbiamo perso solo con Milan e Inter. Se costruiamo una bella base è già qualcosa: continuiamo a lavorare, sempre con il gusto di oggi".