"La Lazio ha saputo soffrire". Pazzini spiega così il successo dei biancocelesti col Milan

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, intervenuto negli studi di Mediaset, ha commentato così il successo della Lazio in Coppa Italia contro il Milan:

"La Lazio ha saputo soffrire, nel secondo tempo il Milan ha avuto due occasioni nitide. La Lazio è rimasta attaccata alla partita e ha segnato con un bellissimo gol di Zaccagni da calcio piazzato. Una Lazio tosta, dura, che si è presa questo passaggio del turno".