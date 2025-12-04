"La Lazio ha saputo soffrire". Pazzini spiega così il successo dei biancocelesti col Milan
TUTTO mercato WEB
L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, intervenuto negli studi di Mediaset, ha commentato così il successo della Lazio in Coppa Italia contro il Milan:
"La Lazio ha saputo soffrire, nel secondo tempo il Milan ha avuto due occasioni nitide. La Lazio è rimasta attaccata alla partita e ha segnato con un bellissimo gol di Zaccagni da calcio piazzato. Una Lazio tosta, dura, che si è presa questo passaggio del turno".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile