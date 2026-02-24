Galli non ci sta: "Quello su Maignan è fallo, punto. Fine delle discussioni"

Giovanni Galli non ci sta e difende ancora una volta la categoria dei portieri. Dopo il gol realizzato da Troilo nel match che il Parma ha vinto contro il Milan, l'ex estremo difensore rossonero ha parlato a La Gazzetta dello Sport, evidenziando come chi gioca in quel ruolo non possa essere considerato come gli altri: "Non può fare tanti ragionamenti su dove potersi muovere e va tutelato, soprattutto nell'area piccola. Negli anni le modifiche regolamentari ci hanno penalizzato".

Galli comunque prosegue: "I blocchi sono sempre esistiti, su facevano sui difensori per liberare gli attaccanti… Gli arbitri successivamente se ne sono accorti e quindi si è smesso di farli. Io però non volevo mai miei difensori intorno, lo marcavo io l'uomo che mi stava vicino, altrimenti l'arbitro non capiva da chi potessi essere disturbato o subire un blocco". L'idea di Galli quindi è chiara: "Maignan ha subito un blocco, non si può ostacolare chi vuole andare sul pallone… È fallo, punto. Fine delle discussioni".