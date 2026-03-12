Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo concreto

Thuram il salvatore del bilancio, alla Juventus? I 65 milioni arrivano dalla sua cessione...

La prima domanda fatta all'Inter dopo l'uscita dalla Champions League è stata: "dove li prenderete i 65 milioni garantiti dai turni successivi?". Una domanda che in realtà non trova poi così tanto fondamento, considerando che il bilancio dell'Inter è in positivo come anche la liquidità. In ogni caso, la risposta appare semplice, cedendo Thuram...

Thuram piace in Inghilterra ma anche in Serie A...

La stagione di Thuram non può essere considerata positiva. Il giocatore sta giocando sottotono, quasi inesistente in campo, tanto che Chivu quando può preferisce Pio Esposito al francese. Si sta facendo sempre pi concreta l'ipotesi di una cessione, anche perché è il giocatore che può portare maggiore liquidità alla società così da poter affrontare la rivoluzione senza dover pensare al portafoglio. Un giocatore arrivato a parametro zero e che quindi consentirebbe una plusvalenza piena, un bel +65 sul bilancio che accrescerebbe il verde...

Ma dove potrebbe andare? Il francese ha diversi estimatori in giro per l'Europa. Ovviamente, vista la richiesta di 65 milioni di euro è più facile pensare che possa finire in Premier League, considerando anche che queste squadre sono anche solite ad investimenti del genere. Non sarebbe però da escludere la Juventus. Il padre è un grande tifoso bianconero, il fratello gioca alla Juventus, alla Continassa hanno bisogno di una punta anche perché Openda e David si sono dimostrati due flop in questa stagione. Thuram potrebbe essere un'opzione concreta, ovviamente sempre a fronte di circa 65 milioni di euro. Dipenderà anche dal caso Vlahovic, con l'Inter che spera non rinnovi così da poterlo ingaggiare a parametro zero e aumentare la necessita di una punta in casa Juve...

Vicario prima scelta per l'Inter: la crisi Tottenham può essere favorevole

L'Inter ha scelto già da settimane il nome del suo futuro portiere ed è quello di Guglielmo Vicario, al momento in forza al Tottenham. Circolano diversi nomi, ma la prima scelta è sempre l'ex Empoli. La situazione del Tottenham aumenta le possibilità di un addio di Vicario a Londra, e quindi un approdo in nerazzurro.

Tottenham in crisi nera, Vicario pronto ad andarsene?

È ormai noto che gli Spurs stiano attraversando tutto tranne che un buon periodo. Il pericolo retrocessione è reale, 29 i punti accumulati in Premier League che valgono un sedicesimo posto, soltanto 1 punto in più del West Ham in zona rossa. Praticamente finite anche le speranze di andare avanti in Champions League dopo la serata di ieri contro l'Atletico Madrid, un netto 5-2 con un retroscena interessante sulla questione Vicario. Ieri, il portiere italiano non è partito dal primo minuto, bensì a giocare titolare è stato Kinsky, salvo poi la sostituzione al 17' del primo tempo per due errori clamorosi che sono costati le reti subite dai londinesi.

Vicario tornerebbe senza alcuna esitazione in Italia e lo farebbe senza problemi in un grande club come l'Inter. Se il Tottenham dovesse confermare una stagione negativa, l’addio di Vicario potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo. Uno scenario che potrebbe rivelarsi favorevole per i nerazzurri.