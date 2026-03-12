Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo concreto

Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo concreto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:34Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT
Thuram il salvatore del bilancio, alla Juventus? I 65 milioni arrivano dalla sua cessione...

La prima domanda fatta all'Inter dopo l'uscita dalla Champions League è stata: "dove li prenderete i 65 milioni garantiti dai turni successivi?". Una domanda che in realtà non trova poi così tanto fondamento, considerando che il bilancio dell'Inter è in positivo come anche la liquidità. In ogni caso, la risposta appare semplice, cedendo Thuram...

Thuram piace in Inghilterra ma anche in Serie A...
La stagione di Thuram non può essere considerata positiva. Il giocatore sta giocando sottotono, quasi inesistente in campo, tanto che Chivu quando può preferisce Pio Esposito al francese. Si sta facendo sempre pi concreta l'ipotesi di una cessione, anche perché è il giocatore che può portare maggiore liquidità alla società così da poter affrontare la rivoluzione senza dover pensare al portafoglio. Un giocatore arrivato a parametro zero e che quindi consentirebbe una plusvalenza piena, un bel +65 sul bilancio che accrescerebbe il verde...

Ma dove potrebbe andare? Il francese ha diversi estimatori in giro per l'Europa. Ovviamente, vista la richiesta di 65 milioni di euro è più facile pensare che possa finire in Premier League, considerando anche che queste squadre sono anche solite ad investimenti del genere. Non sarebbe però da escludere la Juventus. Il padre è un grande tifoso bianconero, il fratello gioca alla Juventus, alla Continassa hanno bisogno di una punta anche perché Openda e David si sono dimostrati due flop in questa stagione. Thuram potrebbe essere un'opzione concreta, ovviamente sempre a fronte di circa 65 milioni di euro. Dipenderà anche dal caso Vlahovic, con l'Inter che spera non rinnovi così da poterlo ingaggiare a parametro zero e aumentare la necessita di una punta in casa Juve...

Vicario prima scelta per l'Inter: la crisi Tottenham può essere favorevole
L'Inter ha scelto già da settimane il nome del suo futuro portiere ed è quello di Guglielmo Vicario, al momento in forza al Tottenham. Circolano diversi nomi, ma la prima scelta è sempre l'ex Empoli. La situazione del Tottenham aumenta le possibilità di un addio di Vicario a Londra, e quindi un approdo in nerazzurro.

Tottenham in crisi nera, Vicario pronto ad andarsene?
È ormai noto che gli Spurs stiano attraversando tutto tranne che un buon periodo. Il pericolo retrocessione è reale, 29 i punti accumulati in Premier League che valgono un sedicesimo posto, soltanto 1 punto in più del West Ham in zona rossa. Praticamente finite anche le speranze di andare avanti in Champions League dopo la serata di ieri contro l'Atletico Madrid, un netto 5-2 con un retroscena interessante sulla questione Vicario. Ieri, il portiere italiano non è partito dal primo minuto, bensì a giocare titolare è stato Kinsky, salvo poi la sostituzione al 17' del primo tempo per due errori clamorosi che sono costati le reti subite dai londinesi.

Vicario tornerebbe senza alcuna esitazione in Italia e lo farebbe senza problemi in un grande club come l'Inter. Se il Tottenham dovesse confermare una stagione negativa, l’addio di Vicario potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo. Uno scenario che potrebbe rivelarsi favorevole per i nerazzurri.

Articoli correlati
L'Atalanta saluterà agli ottavi di finale, ma solo l'Inter ci è arrivata negli ultimi... L'Atalanta saluterà agli ottavi di finale, ma solo l'Inter ci è arrivata negli ultimi due anni
Gautieri: “Atalanta, il Bayern fa un altro sport. Crisi calcio italiano, ci sia meritocrazia”... Gautieri: “Atalanta, il Bayern fa un altro sport. Crisi calcio italiano, ci sia meritocrazia”
La rivelazione di Moratti: "Potevo diventare presidente del Napoli. Inter, inizia... La rivelazione di Moratti: "Potevo diventare presidente del Napoli. Inter, inizia a correre"
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo... Calciomercato Inter, grande interesse per Thuram, anche dalla Juve. Vicario obiettivo concreto
Se la Juventus perde Spalletti fa il peggior affare di sempre! Il pensiero di Francesco... Se la Juventus perde Spalletti fa il peggior affare di sempre! Il pensiero di Francesco Repice
Oggi in TV, dove vedere Bologna-Roma di Europa League e Fiorentina-Rakow di Conference... Oggi in TV, dove vedere Bologna-Roma di Europa League e Fiorentina-Rakow di Conference
Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 marzo Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 marzo
L'Inter lancia "Inter The Opus - 118 Marquee Edition": libro da collezione da 34... L'Inter lancia "Inter The Opus - 118 Marquee Edition": libro da collezione da 34 kg, costa 19.000 euro
Kings League, 2^ giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie... Kings League, 2^ giornata di campionato tra stelle del web e partnership con la Serie A
"City of Rome", nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking football... "City of Rome", nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking football
La denuncia di una società pisana: "Frasi sessiste contro nostre calciatrici di 11-12... La denuncia di una società pisana: "Frasi sessiste contro nostre calciatrici di 11-12 anni"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
3 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 marzo
5 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.1 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
Immagine top news n.2 Champions League, tutti i risultati degli ottavi e il tabellone dei quarti di finale
Immagine top news n.3 Roma al Dall'Ara, ma è Europa League. Svilar e Malen, Gasperini si affida alle certezze
Immagine top news n.4 Le parole di Italiano e Freuler e le ultime di formazione: il Bologna si prepara all'Euroderby
Immagine top news n.5 La favola del Bodo/Glimt non ha fine: 3-0 allo Sporting, assist Hauge. Quarti ipotecati
Immagine top news n.6 Il PSG fa la manita al Chelsea. Jorgensen horror, Kvara entra e fa doppietta
Immagine top news n.7 Valverde si traveste da Mbappé, l’impossibile diventa ancora possibile: il Real travolge il City 3-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, per l'attacco rimane il pallino Kean: avrebbe caratteristiche ideali per Allegri
Immagine news Serie A n.2 L'Atalanta saluterà agli ottavi di finale, ma solo l'Inter ci è arrivata negli ultimi due anni
Immagine news Serie A n.3 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine news Serie A n.4 Corvino: "Conte poteva iniziare la carriera a Vernole e chiuderla a Lecce. Vi racconto"
Immagine news Serie A n.5 Gautieri: “Atalanta, il Bayern fa un altro sport. Crisi calcio italiano, ci sia meritocrazia”
Immagine news Serie A n.6 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, una cooperativa del gol per la promozione: sono ben 25 le reti dei centrocampisti
Immagine news Serie B n.2 Tre gare in sette giorni in Serie B: l'Avellino fra salvezza da blindare e sogno play off
Immagine news Serie B n.3 Operarsi o no? Il dubbio di Rozzio della Reggiana: "Se lo faccio è per tornare carico"
Immagine news Serie B n.4 A -8 dalla fine, ecco l'esordio di due tecnici in Serie B. Con Mignani invece appeso a un filo
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Joronen e Pohjanpalo convocati dalla Finlandia per le amichevoli di FIFA Series
Immagine news Serie B n.6 Palermo, passi avanti per il nuovo 'Barbera': si vuole candidare anche per gli Europei 2032
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Immagine news Serie C n.3 Perugia, c'è una salvezza da centrare. Ma Lisi è alle prese con un'infiammazione al menisco
Immagine news Serie C n.4 Vicenza-Inter U23, la gara che vale una stagione. 'Menti' sold out per la possibile promozione
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.6 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?