Le italiane vogliono Chiesa, lui intanto gioca: è titolare in Liverpool-Barnsley di FA Cup

È da poco iniziata la partita valida per i trentaduesimi di finale di FA Cup tra Liverpool e Barnsley, con i Reds che hanno deciso di schierare dal primo minuto Federico Chiesa, obiettivo di mercato di Juventus, Napoli e Roma. Il classe '97 non sta trovando molto spazio in Inghilterra e le italiane ci stanno pensando. A marzo ci saranno i playoff ed eventualmente in estate l'Italia tornerà a giocare un Mondiale, competizione che l'ex Fiorentina non vuole proprio saltare.

Per questo gli serve sicuramente un minutaggio diverso da quello che Arne Slot gli sta garantendo. Chissà però che non riesca a sfruttare al meglio la chance che gli è stata concessa stasera. Chiesa da esterno destro, un ruolo che ha ricoperto in passato e che è sicuramente quello che gli si addice di più. Lui intanto non ha intenzione di forzare la mano per una cessione, dato che si trova bene in Premier League e nel gruppo.