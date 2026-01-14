Le parate di Leali, l'idea Ortega, l'ipotesi tramontata (?) Bento: il punto sulla porta del Genoa

Sempre aperto in casa Genoa il capitolo portiere. Il mercato sta entrando nel vivo ed è chiaro come la società rossoblù stia valutando alcune ipotesi sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Daniele De Rossi. Fra i ruoli dovrebbe esserci quello dell'estremo difensore con la scelta che, inizialmente, era ricaduta su Bento. Il portiere brasiliano dell'Al Nassr sembrava diretto verso Genova ma l'espulsione contro l'Al Hilal di Al Aqidi (titolare dei pali gialloblù) ha portato il club arabo a sospendere ogni tipo di trattativa.

Giochi aperti per la porta

Ovviamente la dirigenza del Grifone ha iniziato a guardarsi attorno cercando di cogliere la giusta occasione senza fretta. Uno dei nomi al vaglio sembra essere quello di Stefan Ortega del Manchester City ma la trattativa sembra essere complicata, almeno per il momento. Chissà che non possa sbloccarsi la situazione nelle prossime ore o che possa riaprirsi anche la pista che porta al brasiliano, una volta che il numero 1 della squadra saudita abbia scontato la squalifica.

Le parate di Leali

Nel frattempo però c'è un portiere in casa rossoblù che sta difendendo i pali del club più antico d'Italia con grande professionalità: Nicola Leali. L'estremo difensore è stato fra i protagonisti del successo di lunedì sera contro il Cagliari con almeno tre interventi decisivi mentre contro il Milan, malgrado l'1-1 finale si è ben disimpegnato. Tutte opzioni al vaglio del Genoa in questo mercato che è pronto a decollare.