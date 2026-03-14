Pisa-Cagliari, i convocati di Hiljemark: Cuadrado e Stengs si aggiungono alla lista dei forfait
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Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la sfida tra Pisa e Cagliari, gara della 29ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, domenica 15 marzo 2026, alle ore 15:00 alla Cetilar Arena.
Per l'occasione il tecnico svedese non potrà contare sugli infortunati Stengs, Cuadrado, Lorran, Denoon, Vural e Scuffet. Questa la lista completa.
Portieri: Semper, Nicolas, Luppichini.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Tourè, Iling-Junior, Aebischer, Tramoni, Loyola, Piccinini.
Attaccanti: Meister, Durosinmi, Moreo, Stojilkovic.
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