Le prime parole di Durosinmi: "Il Pisa mi ha voluto tanto. Vi racconto le mie caratteristiche"

Rafiu Durosinmi è un nuovo calciatore del Pisa. L'attaccante nigeriano, arrivato dal Viktoria Plzen a titolo definitivo, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club toscano: "Mi sento bene qui e mi piace il modo in cui l'allenatore e il direttore sportivo hanno parlato con me. Tutti mi hanno voluto qui. Sono contento di essere qui e sono pronto a dare il massimo per la squadra e a giocare con i compagni come se fossimo una cosa sola".

Perché hai scelto il Pisa?

"Il rapporto che hanno cercato di costruire con me fin dall'inizio. Quando l'allenatore ha parlato con me e con il mio entourage, abbiamo avuto subito una buona interazione. Per quanto riguarda il lato sportivo, credo che posso stare in questo sistema di gioca, è qualcosa che mi piace".

Gilardino è stato un grande attaccante: è un onore per te essere allenato da lui?

"Sì. Durante la videochiamata che abbiamo fatto su Zoom mi ha spiegato come ha giocato e tutto il resto. Ha partecipato alla Serie A, alla Champions League. Quindi, da attaccante, ritengo positivo il fatto di avere questo tipo di allenatore. Mi aiuterà a realizzare i miei sogni".

Quali sono le tue caratteristiche?

"Sono forte nei duelli aerei, bravo nella finalizzazione e gioco di squadra".

Un messaggio per i tifosi?

"Spero di vedervi allo stadio, adoro l'energia, l'atmosfera è fantastica. Spero di vedervi presto ragazzi, vi voglio bene".