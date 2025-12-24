Coppa d’Africa, la Costa d’Avorio parte forte con Diallo: Mozambico battuto 1-0
Inizia nel migliore dei modi la Coppa d’Africa della Costa d’Avorio, che vince all’esordio nella complicata sfida col Mozambico. La sfida finisce 1-0, con rete decisiva dell’ex Atalanta Amad Diallo su assist di Franck Kessie al minuto 49.
Per la Costa d’Avorio, titolari Kossounou e Ndicka, oltre ai due costruttori del gol ex della Serie A. Fra i subentranti, spazio anche per l’attaccante dell’Udinese Bayo e per Faisal Bangal, attaccante del Mozambico che milita fra le fila del Mestre in Serie D.
