Serie A, la Top 11 di Serie A dopo 16 giornate: 8 di loro giocano nelle milanesi
Tre nuove entrate nella Top 11 di Serie A dopo 16 giornate. Pur non giocando si rivede Matteo Gabbia in difesa, mentre a centrocampo prende posto Nicolò Barella e in attacco Lautaro Martinez. Dominio milanese con 8 giocatori di Milan e Inter, equamente divisi. Questo il nostro 3-4-2-1.
Mike Maignan - (Milan) 6.57
Tiago Gabriel - (Lecce) 6.32
Matteo Gabbia - (Milan) 6.20
Alessandro Bastoni - (Inter) 6.43
Alexis Saelemaekers - (Milan) 6.30
André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.64
Nicolò Barella - (Inter) 6.47
Federico Dimarco - (Inter) 6.54
Christian Pulisic - (Milan) 6.64
Nico Paz - (Como) 6.50
Lautaro Martinez - (Inter) 6.37
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)