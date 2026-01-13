Leao e quel fastidio all'adduttore che non dà tregua: il Milan vuole essere prudente

Rafael Leao ha già segnato 6 gol in campionato, ma ha giocato con il Milan solamente 10 volte da titolare e 3 da subentrato. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il poco utilizzo del portoghese è dovuto solamente a ragioni mediche, visto che si porta dietro un fastidio all'adduttore destro che non gli permette di essere al meglio della condizione. Per uno come lui, che fa tanto affidamento sugli strappi in campo aperto, è un limite notevole, difficile da non considerare.

Il classe '99 ora avrà tempo per qualche lavoro specifico, ma, malgrado abbia superato tutti i test dell'allenamento, continua a non sentirsi completamente a suo agio. L'obiettivo è evitare che questo problema degeneri in pubalgia ed è per questo che Allegri sarà molto prudente. Il tecnico livornese può permettersi di scegliere, ha anche altre opzioni al suo arco come Fullkrug e Nkunku, due che non hanno intenzione di far rimpiangere Leao qualora saranno chiamati in causa.