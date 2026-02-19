Lecce, ancora assente Camarda dalla seduta di oggi. Lavoro personalizzato per Berisha

Il lavoro del Lecce è proseguito al mattino con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della 26ª giornata della Serie A, che vedrà i giallorossi opposti all'Inter. Assente Camarda, ha proseguito con il lavoro personalizzato Berisha. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura a Martignano.

Dopo la gara con l'Inter, il Lecce riprenderà la preparazione all'Acaya Golf Resort: infatti, il campo n. 1 "Graziano Fiorita" del Centro Sportivo di Martignano sarà interessato da un intervento di trasemina, nell'ambito dell'ordinaria manutenzione. I lavori tutt'ora in corso del campo n. 2, hanno subito un rallentamento a causa delle abbondanti e continue precipitazioni che hanno interessato anche la zona di Martignano.