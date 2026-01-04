Lecce, con la Juventus un punto d’oro. Ma continua l’emergenza

Senza troppi giri di parole, quello conquistato sul campo della Juventus è un vero e proprio punto d’oro per il Lecce.

Risultato utile

Un risultato certamente molto importante e inatteso rispetto ai pronostici della vigilia. Ma la squadra allenata da Di Francesco (sostituito da Del Rosso nell’occasione) ha saputo mettere in atto una prova di grande carattere, sfruttando gli errori del più blasonato avversario e approfittando di una dose di sana fortuna che non guasta mai. Decisivo Banda, che ha trovato la via della rete con una straordinaria giocata. Decisivo, ancora una volta, capitan Falcone: un rigore parato e almeno un paio di altri interventi salva risultato. Un portiere così porta quei punti in più in classifica che a fine anno possono fare la differenza.

Tabù sfatato

Il pari rappresenta anche un segnale per il Lecce, che dimostra di poter strappare punti anche contro le big del campionato. Finora, nel corso di questa stagione, la compagine salentina non era riuscita a fare degli acuti contro le prime della classe, trovando grosse difficoltà con le squadre che occupano la parte sinistra della classifica. Aver fermato la Juventus può aiutare a infondere fiducia, anche considerando i difficili impegni che si prospettano le prossime settimane, a partire da quello contro la Roma di martedì.

L’emergenza

Il pareggio assume poi ancora più valore se si considera la situazione di grande emergenza in cui versano i giallorossi. Di Francesco, infatti, ha dovuto fare a meno di pedine molto importanti. In difesa Veiga ha stretto i denti dopo aver avuto l’influenza per tutta la settimana, in mezzo al campo la simultanea assenza di Coulibaly e Berisha ha costretto i centrocampisti schierati a fare gli straordinari, considerando le poche alternative in panchina. In avanti ha pesato l’assenza di Sottil, uno degli uomini chiave degli schemi offensivi. Un’emergenza che non può dirsi superata e che si ripresenterà anche contro la Roma: a Di Francesco il compito di trovare le giuste contromisure per sopperirvi.