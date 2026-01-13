Lecce con tanti assenti verso l'Inter, Di Francesco: "Fuori anche Camarda, rientrano in due"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sul campo dell'Inter, recupero della 16^ giornata di Serie A, della sfida rinviata a suo tempo a causa della sovrapposizione con la Supercoppa Italiana.

Il Lecce si presenterà a Milano con diversi assenti per la partita contro l'Inter e anche su questo è stato chiamato a esprimersi il tecnico giallorosso Di Francesco: "Camarda non ci sarà quasi sicuramente, dovrebbe rientrare Tete Morente tra i convocati, poi recuperiamo Jean". Tra gli assenti certi, lo squalificato Gaspar in difesa: "Siebert lo sostituirà. Non lo so il resto, credo che già da solo si stia dando frustate, lo ha capito. Si può sbagliare, ripeterlo diventa un problema. Abbiamo sottolineato il suo grande errore. A centrocampo magari può partire dall'inizio qualche nuovo acquisto. Coulibaly ci darà una soluzione in più".

Concentrandosi poi sulla chiave necessaria al suo Lecce per fare punti contro l'Inter, questo sottolinea Di Francesco: "Ho detto che bisogna crederci sempre, il risultato è dietro l'angolo, non ci possiamo permettere determinati errori dentro la gara. Il livello dell'avversario è altissimo, l'attenzione va triplicata. Passi dal sentirti tranquillo, e io non l'ho mai pensato, ad altre situazioni. Va alimentata la speranza, si vive di questo nella vita, serve esaltazione e non negatività perché questa sovrasta il nostro modo di pensare. Bisogna essere positivi".

