Lecce, Corvino fa festa: contro la Roma saranno 1300 partite in carriera

Giornata importante quella di domani per Pantaleo Corvino. Il suo Lecce scenderà in campo contro la Roma per cercare punti importanti per la salvezza ma lo sarà ancora più per il responsabile dell'area tecnica giallorossa. Il dirigente infatti festeggerà domani le 1300 partita in carriera nei campionati professionistici. Un traguardo davvero importante per un dirigente che ha lasciato e sta lasciando un segno importante nella storia del calcio italiano.

Più di 800 partite in A

Una lunga carriera fatta di tanti campionati, tante sessioni di calciomercato, acquisti e cessioni. Basti pensare che quella in corso è la sua 32a stagione e che in Serie A raggiungerà al termine della seguente gli 800 gettoni. A queste numeri vanno aggiunte le oltre 400 partite fra tutti gli altri campionato dilettantistici, Champions League e Europa League.

Le squadre in cui ha militato

E nelle sue 32 stagioni disputate sono state suddivise fra Lecce, Fiorentina, Bologna e Casarano. E proprio nella giornata di ieri ai microfoni di DAZN, Corvino aveva così commentato: "Un pregio è la tenacia, me lo sono sempre riconosciuto, la voglia di credere in un sogno, di coltivarlo e poterlo realizzare. Io però ho anche il difetto di esternare le cose, sono il più autentico possibile. Ma non me lo rimprovero".