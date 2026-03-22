Trinchera prima di Roma-Lecce: "Tanti assenti ma niente vittimismo. Corvino è il numero uno"
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Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma, valida per la 30ª giornata di Serie A.
Sulle tante assenze
"Non facciamo mai vittimismo. Ci mancano giocatori importanti come Gaspar, Coulibaly, Berisha. E Sottil che si è aggiunto alla lista degli indisponibili all'ultimo. Ma veniamo a Roma a giocare consapevoli di dover fare un percorso migliorativo, andiamo avanti e cela giochiamo".
Questa sera Pantaleo Corvino raggiunge il traguardo delle 1.300 partite tra i professionisti
"Sono di parte ma per me è il numero uno. Difficile trovare dirigenti come lui in Europa. Speriamo di dargli un altro grande regalo".
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