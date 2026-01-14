Lecce, Coulibaly: "Pronti per affrontare l'Inter, stasera servirà molta concentrazione"
Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter, recupero della 16^ giornata di Serie A: "La Coppa d'Africa non è andata come speravo. Ma questa delusione è già passata, sono concentrato su quello mi aspetta. Per vincere ci vuole molta concentrazione, abbiamo fatto un grande lavoro questa settimana. La squadra è pronta per affrontare l'Inter".
