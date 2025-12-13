Stulic più forte dei fischi. Con il Lecce che pareggia l'Atalanta di Champions

Sedici punti in quindici partite. Una media da salvezza - senza neanche troppi problemi - per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che sembra fuori dalla lotta salvezza anche grazie alla rete di Stulic contro il Pisa, finora rimasto a secco dopo avere sostituito Krstovic in estste, al netto dei milioni spesi

Del resto Di Francesco ha fatto capire quale fosse il clima. "Quando è entrato qualche fischio c'era ma si è tappato le orecchie, come consiglio sempre ai miei ragazzi. Lui ha cominciato a capire i movimenti da fare, oggi ne ha fatto uno su cui ci stiamo lavorando tanto e ha fatto gol".

Queste le parole di Nikola Stulic dopo il gol decisivo. "Siamo molto contenti di aver vinto questa partita, personalmente devo ringraziare il direttore sportivo e il mister visto che mi hanno dato fiducia pur non avendo ancora fatto gol fino a stasera. Sono veramente felice di essere qui a Lecce, il gruppo mi sta dando una grossa mano e io sono a disposizione per aiutare tutti a conquistare la salvezza. Sapevamo che oggi si trattava di uno scontro diretto da non fallire, abbiamo vinto e la classifica inizia a migliorare. Dobbiamo continuare in questo modo senza abbassare la tensione".