Coppa d'Africa, la prima semifinalista è il Senegal di Dia (in panchina): 1-0 al Mali

Si apre con una sfida ad altissima intensità il programma dei quarti di finale di Coppa d’Africa. A staccare il primo pass per le semifinali è il Senegal, che supera di misura il Mali al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. Per quanto riguarda gli 'italiani', in campo il leccese Coulibaly nel Mali, mentre nel Senegal solo panchina per il laziale Dia.

Le Aquile, reduci da un percorso eroico tra gironi e ottavi, partono forte e recriminano già al 5’ per un rigore non concesso dopo un contatto tra Koulibaly e Sinayoko. Ma con il passare dei minuti i Leoni della Teranga prendono il controllo del gioco e sfruttano un grave errore del portiere Djigui Diarra: sul cross di Diatta, Ndiaye ne approfitta e firma lo 0-1 al 27’.

Il Mali resta in dieci per l’espulsione di Bissouma nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa si difende con ordine e sfiora anche il pari. Diarra, dopo l’errore, si riscatta con una serie di interventi decisivi su Mané, Ciss e Camara. Il Senegal resiste e porta a casa la qualificazione: ora attende in semifinale la vincente di Egitto-Costa d’Avorio.