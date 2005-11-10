Frosinone, Schmid: "Messi, Gotze e Dybala i miei tre miti. Ecco come mi chiama Rangnick"

Il fantasista del Frosinone Romano Schmid ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del soprannome "Messi delle Alpi": "Uno dei tanti. Ralf Rangnick, il ct dell’Austria, mi chiama 'giftzwerg', 'nano velenoso', perché sono basso (alto 1.68 m, ndr) e molto aggressivo. Quelli grossi non amano giocare contro di me. Da piccolo ero 'zauberer', 'mago'. A 15 anni, la prima volta che mi sono allenato con la prima squadra, me lo sono scritto sulle scarpe. Mi prendevano in giro, ma sono andato dritto per la mia strada".

La possibilità di arrivare a 10 assist in stagione è realistica: "Si può fare, è realistico, è un mio obiettivo... anche se il grande obiettivo è migliorare, e migliorare la squadra. Mi sono sempre piaciuti i creativi. Quando avevo 16-17 anni, i miei tre miti erano Messi, Götze e Dybala. Volevo diventare come Paulo e mi sono tatuato come lui, un pallone con la corona sul polpaccio".

Sul giocatore che più lo ha impressionato non ci sono dubbi: "Ghedjemis è incredibile, non ho mai giocato con un tipo come lui: è pazzesco quanto sia forte. È tecnico, sa quando dribblare o passare, ha uno contro uno e un bel tiro. Lo vedrete, è un top top player. Poi Masini, il mio bodyguard. Mai visto uno che difende come lui, vince tutti i duelli nello stretto. Se non avete capito quanto è forte, guardatelo meglio".