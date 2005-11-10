Lecce, il capitano resta e prolunga: Wladimiro Falcone ha firmato fino al 2029

Guardi il Lecce e pensi a Wladimiro Falcone, portiere ma soprattutto capitano dei giallorossi. Al quinto anno ormai nel club pugliese con 162 presenze fra campionato e Coppa Italia, è l'estremo difensore più presente nella storia della società, dopo aver superato ex giocatori dal calibro di Lorieri e Nardin.

L'ufficialità

Un arrivo in sordina dalla Sampdoria nel 2022, dopo essere stato riscattato un anno più tardi, oggi invece il 31enne ha deciso di rinnovare il suo matrimonio con il Lecce con un prolungamento: ufficiale la firma sul nuovo contratto valido "fino al 30 giugno 2029", come comunicato dal club giallorosso. Un'estensione per una stagione ulteriore rispetto al precedente accordo.

Il percorso

Il Lecce ingaggiò Falcone nel 2022 in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Sampdoria, dopodiché il club blucerchiato fece scattare il controriscatto nell’estate 2023 ma il club pugliese lo riacquistò a titolo definitivo subito dopo. Aveva firmato un quinquennale nel 2023, oggi rinnova il suo legame con i colori giallorossi. A livello statistico non ha mai saltato una partita in Serie A dalla stagione 2022/23 ed è il secondo calciatore con più presenze nella storia del Lecce in Serie A.