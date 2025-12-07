Lecce, Falcone: "Sono autocritico, con una spinta in più ci sarei arrivato sul rigore"
A margine della sconfitta contro la Cremonese, ecco le parole di Wladimiro Falcone ai microfoni di DAZN: "Hanno un pochettino più di esperienza rispetto a noi, penso che questa partita comunque si potesse sbloccare con un episodio. Meritavamo di finire il primo tempo in vantaggio ma non abbiamo capitalizzato le occasioni. L'hanno incanalata come volevano loro e il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo essere bravi a ripartire. Rigore? Sono arrabbiato con me stesso, potevo spingere di più anche se è stato calciato bene. Sul secondo gol avevo intuito dove sarebbe finita la palla. Sono molto autocritico e arrabbiato con me stesso"
