Lecce, pochi punti e un calendario complicato. Aspettando gli innesti

Pochi punti e un calendario in salita. Il momento in casa Lecce è davvero delicato, a maggior ragione dopo il bruciante ko rimediato contro il Parma.

Partita da dimenticare

Una prestazione dalle due facce quella della squadra giallorossa, che ha rimediato una pesante sconfitta nello scontro diretto contro i ducali. Una partita che si era messa nel migliore dei modi dopo il gol di Štulić al primo minuto di gioco, poi l'espulsione di Banda ha cambiato tutto. In dieci uomini, la squadra di Di Francesco è apparsa in balia dell'avversario, finendo per subire la rimonta. L'amaro in bocca è tanto in casa giallorossa, perché gettare al vento una partita così è un peccato capitale nella corsa salvezza.

Calendario complicato

Il Lecce dovrà ora cercare di riprendere altrove i punti lasciati per strada contro il Parma, ma il calendario non sorride. Il momento non è certamente dei migliori. Un solo punto nelle ultime quattro partite e in settimana ci sarà la doppia sfida a San Siro contro Inter e Milan. La prossima al Via del Mare, invece, sarà contro la Lazio. Avversarie quotate, contro cui sarà difficile strappare punti.

Mercato in fibrillazione

C'è poi il fronte mercato, dove tanto è stato fatto ma ancora qualcosa c'è da fare. Gandelman è stato il primo colpo in mezzo al campo, oggi sarà invece la giornata di Fofana, anche lui deputato a rinfoltire le alternative nel mezzo. Nelle prossime ore può esserci l'accelerata per Ngom dall'Estrela Amadora, anche lui centrocampista. Poi sarà la volta delle cessioni, con la necessità di sfoltire una rosa troppo numerosa. Ma in entrata non è finita qui: ultimate le operazioni in mezzo al campo, il focus si sposterà sull'attacco.