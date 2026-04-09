Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 8 aprile

MOTTA-NAPOLI? C'È LA SMENTITA. RENZI, NO ALLA PRESIDENTZA DELLA FIORENTINA. ROMA, RINNOVI IN STAND-BY



Nei mesi scorsi, soprattutto dopo la morte di Rocco Commisso - avvenuta lo scorso 16 gennaio - si erano diffuse delle voci che avrebbero voluto il politico e senatore Matteo Renzi pronto a diventare il nuovo presidente della Fiorentina, tramite l'inserimento in società di nuovi azionisti. Uno scenario che però lo stesso Renzi ha voluto negare: "Tutte voci. La famiglia Commisso ha già detto che non vende. Finché sarà così, alé Viola. Quando si dimise Pradè mi permisi di suggerire di prende qualcuno che capisse di calcio. Ancora non è finita, ma aver rimesso un po’ d’ordine ha dato i suoi frutti".

Il futuro di Benjamin Pavard non sarà a Marsiglia. La scorsa estate il difensore è passato dall'Inter all'OM, allora allenato da De Zerbi, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Una cifra che poteva anche essere negoziata al ribasso ma a non convincere sono le prestazioni deludenti e alcuni atteggiamenti che lo hanno reso uno dei principali bersagli delle tensioni e della disillusione della tifoseria.

La Lazio guarda al mercato argentino. Diversi i nomi monitorati: in primis Lautaro Rivero, classe 2003 del River Plate che è già nel giro della nazionale maggiore di Scaloni. Nel River gioca anche Tobias Ramirez, classe 2006 cresciuto nel vivaio dell’Argentino Junior e acquistato a marzo dai Millionarios per 4,3 milioni di euro. E poi Kevin Lomonaco, classe 2002 attualmente in forza all’Indipendiente.

Le voci su un possibile approdo di Thiago Motta al Napoli non trovano conferme. A fare chiarezza è Dario Canovi, padre dell’agente del tecnico, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli: “Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati”. Canovi ha poi ricordato un precedente contatto nel 2023: “Ci fu un approccio tra De Laurentiis e Thiago, ma senza sviluppi. Era uno dei tanti sondaggi fatti per trovare un allenatore”.

Richard Rios è il primo obiettivo per il mercato del Napoli. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Primi contatti esplorativi con il colombiano ma al momento non sono state ancora presentate offerte ufficiali né al calciatore, né al Benfica.

Sono stati messi tutti in standby i rinnovi in casa Roma, compresi quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per i quali si era parlato di una firma imminente. La decisione sarebbe maturata ai vertici della società: la proprietà intende prendersi alcune settimane di tempo per valutare l'andamento del finale di stagione e la programmazione tecnica futura prima di procedere con nuovi impegni contrattuali a lungo termine.

L'Atlético Mineiro spinge per Ruan Tressoldi, attualmente in prestito fino a metà stagione, ma destinato a rimanere nel club brasiliano. Le cifre non sono state rese note ma si parla di un accordo possibile da 3,5 milioni di euro.

Guillermo Maripan ha il contratto con il Torino in scadenza il prossimo 30 giugno, ma le varie discussioni per estenderlo che potevano aprirsi negli scorsi mesi, non hanno mai trovato effettivo e reale seguito. La stampa cilena ha più volte ventilato la possibilità di un ritorno in patria, ma occhio al River Plate.

LORIENT SENZA PANTALONI. DORTMUND, LE MANOVRE PER LA PROSSIMA STAGIONE. AMORIM AL POSTO DI MOURINHO AL BENFICA?



Il Lorient ha ufficializzato la separazione con il proprio allenatore Olivier Pantaloni al termine della stagione. Una decisione maturata da tempo e confermata dallo stesso tecnico corso in un’intervista rilasciata a Ouest-France, prima della nota ufficiale del club.

Con un secondo posto ormai virtualmente in cassaforte, il Borussia Dortmund può permettersi di guardare avanti e programmare con lucidità la prossima stagione. A fare il punto è stato il direttore sportivo Lars Ricken, intervenuto ai microfoni di Sport Bild. Il dirigente ha evidenziato come la priorità riguardi la retroguardia, anche alla luce della partenza di Niklas Süle e dell’infortunio al crociato di Emre Can. Ma non solo: il club dovrà anche rimpiazzare la qualità offensiva persa con l’addio di Julian Brandt“Dovremo compensare la creatività e il contributo realizzativo di Brandt; ne eravamo consapevoli”, ha spiegato Ricken, aggiungendo: “Cerchiamo un giocatore offensivo di qualità che possa incidere subito, ma senza costi eccessivi”. Nessuna rivoluzione, invece, per il ruolo di centravanti. Il Dortmund si sente coperto con Serhou Guirassy e Fabio Silva, motivo per cui sono state smentite le piste che portavano a Fisnik Asllani e Nick Woltemade. “Siamo in un’ottima posizione”, ha ribadito il dirigente. Occhio, però, alle corsie esterne: il profilo ricercato potrebbe essere uno specialista di fascia. E tra i nomi monitorati spunta anche Jadon Sancho: “Valutiamo se può migliorare la squadra, come facciamo con tanti altri”.

Il fantasma di Ruben Amorim torna ad aleggiare sopra il Da Luz e, anche se al momento non esiste alcuna trattativa concreta, il suo nome continua a circolare tra tifosi e addetti ai lavori del Benfica. La posizione di José Mourinho non è ufficialmente in discussione, ma in caso di separazione anticipata il presidente Rui Costa dovrebbe inevitabilmente guardarsi attorno. Ed è proprio in questo scenario ipotetico che il profilo di Amorim emerge con forza, soprattutto per il forte gradimento di una parte della tifoseria. La situazione, tuttavia, è tutt’altro che lineare. Amorim ha costruito i suoi recenti successi sulla panchina dello Sporting, storico rivale del Benfica, conquistando due titoli nazionali e lasciando un segno importante. Un dettaglio che rende il suo eventuale approdo a Lisbona sponda rossa un tema delicato, quasi divisivo.

Okan Buruk è uno dei possibili candidati per l'Al Ittihad, club saudita che può cambiare tecnico nel corso delle prossime settimane. Il turco ha rifiutato l'offerta del Tottenham nei giorni scorsi, preferendo rimanere al Galatasaray fino al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto e probabilmente saluterà. Dopo avere allenato comunque un club molto importante, avendo la possibilità di gestire anche stelle di prima grandezza come Mauro Icardi e Victor Osimhen, salvo poi vincere anche trofei come il campionato turco e la Coppa, riuscendo a battere la Juventus in Champions. Nei giorni scorsi il tecnico dell'Al Ittihad Sergio Conceicao è stato contestato. C'è anche chi gli ha chiesto di vincere la Champions League asiatica. "Penso a tutto - aveva risposto a un tifoso - Ho una famiglia, amico mio. Ho una famiglia e non sono felice di questo momento. Posso promettervi che continueremo a lottare". A giugno poi si vedrà, perché ci sono diversi club interessati al profilo di Sergio Conceicao.

Prende forma il nuovo Tottenham targato Roberto De Zerbi. Dopo l’annuncio dell’arrivo del tecnico italiano sulla panchina degli Spurs, il club londinese ha ufficializzato anche la composizione completa dello staff che accompagnerà l’ex Brighton nella sua nuova avventura. Attraverso un comunicato, la società ha confermato due nuovi innesti: Marcattilio Marcattili entrerà come preparatore atletico della prima squadra, mentre Marcello Quinto assumerà il ruolo di allenatore senior per lo sviluppo professionale. Si tratta di figure già ben conosciute da De Zerbi. Marcattilio, detto Marco, collabora con l’allenatore italiano fin dal 2015, dai tempi del Foggia, e ha seguito il suo percorso negli anni. Più recente invece il legame con Quinto, che negli ultimi tre anni ha lavorato al suo fianco tra Brighton e Marsiglia. I due si aggiungono a uno staff già definito, che comprende Bruno Saltor e Andreas Georgson come vice allenatori, Cameron Campbell per lo sviluppo individuale e Fabian Otte come preparatore dei portieri. Confermato anche il supporto di Stuart Lewis e Dean Brill.

Si separano le strade tra Mahmoud Dahoud e l'Eintracht Francoforte. Il centrocampista tedesco lascerà il club al termine della stagione, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026: una decisione presa di comune accordo tra le parti.