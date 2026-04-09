Simeone, primo successo al Camp Nou: "Mica ero l'unico... Barça fortissimo, penso a Lamine"

Diego Simeone sbanca il Camp Nou per la prima volta in carriera e si gode, ai microfoni di Sky Sport, il 2-0 del suo Atletico Madrid in casa del Barcellona: “Prima o poi doveva succedere, erano tanti anni che giocavo qui… Però non ero l’unico a non aver mai vinto qui, ce ne sono tanti. Hanno una squadra troppo forte, penso a Lamine Yamal. Abbiamo interpretato molto bene la fase difensiva, all’inizio non siamo riusciti a fare la partita che volevamo, perché volevamo tenere più palla. Però alla prima azione in cui abbiamo superato la pressione abbiamo capito dove fare male. Nel secondo tempo è successo come a noi la settimana scorsa, giocando con uno in meno in casa. Però questa vittoria non vuol dire niente, sappiamo che c’è il ritorno”.

Nel secondo tempo non sembrava soddisfatto.

“Io non sono soddisfatto quasi mai. Però non è facile giocare contro di loro: hanno cominciato a giocare in contropiede, poi a fare cambi offensivi, e noi non siamo riusciti a fare un gol in più. Siamo contenti lo stesso del nostro lavoro, martedì prossimo ci sarà da faticare”.

Qual è l’errore da non commettere?

“Dobbiamo sapere che saranno 95 minuti da fare al 100%. Non c’è spazio per rilassarsi”.