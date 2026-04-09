Atletico sbanca Camp Nou, Simeone: "Noi estremamente cinici. Barça la migliore d'Europa"

Il sito ufficiale della UEFA riporta le dichiarazioni di Diego Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid, dopo la vittoria a Barcellona:

"Non credo che il mio Atletico Madrid avesse mai vinto al Camp Nou. È molto difficile. Sono probabilmente la migliore squadra d'Europa, insieme a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Grazie a un buon gioco di squadra, siamo riusciti a capitalizzare sui momenti chiave della partita. Il secondo gol ci ha dato più fiducia, ed è un peccato non essere riusciti ad aumentare ulteriormente il vantaggio. Potrei raccontarvi mille storie di partite in cui abbiamo tirato in porta 30 volte senza segnare. Il calcio è meraviglioso perché la precisione sotto porta è fondamentale. Oggi siamo stati estremamente cinici. Altre sere non lo siamo stati."

"Sapevamo cosa crea il Barça con la sua linea difensiva alta. Ci abbiamo lavorato bene. Li abbiamo messi in difficoltà in quasi tutte le partite con situazioni del genere: gol e azioni che abbiamo creato. È stata dura perché pressano molto bene, ti tolgono tempo".

Sulla forma del Barcellona: "Nelle ultime 23 partite [al Camp Nou], ne hanno vinte 22 e hanno segnato in ognuna. Ogni volta che vieni qui è difficile. Siamo stati coraggiosi ad approfittare di questa situazione. Quella buona intesa tra Julián [Alvarez] e Giuliano [Simeone]. Poi Sørloth, essendo Alex, sempre pronto a tutto. Una finalizzazione cinica. Un buon risultato, ma con un avversario che sicuramente ci farà soffrire martedì!"