Lecce-Roma, finale acceso: scontro Gaspar-Cristante. E Dovbyk esce infortunato
Finale acceso in Lecce-Roma. Parole grosse e accenno di rissa con protagonisti Gaspar e Cristante. Entrambi sono stati ammoniti. Cristante, diffidato, non ci sarà contro il Sassuolo. Nel frattempo Dovbyk chiede il cambio per un problema alla gamba destra.
