Novellino: "Senza tutti quegli infortuni, il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto"

A Radio Napoli Centrale, l'ex allenatore azzurro Walter Novellino ha parlato così del sistema arbitrale in riferimento agli azzurri: "Il sistema arbitrale va modificato fino in fondo, magari anche insieme agli ex allenatori che possono dare una mano. Gli arbitri sono in grande difficoltà. Conte che non si presenta in conferenza? Ci sta, perché era arrabbiato, anche io delle volte me la prendo con gli arbitri e in quel momento di rabbia non è contento di quello che ha visto.

VAR a chiamata come in Serie C? Le novità all'inizio portano delle difficoltà, poi si cerca di migliorare. In questo momento ci sono tante difficoltà con il VAR a chiamata in Serie C. Secondo me gli ex calciatori possono dare una mano.

Come migliorare il Napoli? Antonio Conte ci sta provando ogni domenica. Ci sono infortuni importanti. Io credo che il Napoli senza tutti questi assenti, lottava per il campionato. Poi gli arbitri ci hanno messo del loro. L'Inter è in fuga, ha due squadre, ha ricambi giusti. In questo momento la Juventus in zona Champions è messa peggio. Sarà una lotta fino alla fine. La lotta per non retrocedere è più interessante di quella per lo Scudetto", ha concluso l'ex tecnico.