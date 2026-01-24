Lecce, Siebert: "Veniamo da un calendario difficile, ma dobbiamo fare punti"
Jamil Siebert, difensore del Lecce, ha parlato nel pre-partita contro la Lazio ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole: "Per noi è molto importante oggi, veniamo da un calendario difficile ma dobbiamo fare punti".
