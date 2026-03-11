Napoli, la settimana del rientro di McTominay: Conte pregusta il ritorno dei Fab Four

Il Napoli intravede finalmente la luce dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni. A Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte, che si prepara a riabbracciare progressivamente i suoi uomini chiave in mezzo al campo proprio nel momento decisivo della stagione.

Tra le notizie più attese c’è quella che riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, fermo dal 7 febbraio a causa del riacutizzarsi di un’infiammazione tendinea, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e ora punta alla convocazione per la sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Lo stop ha pesato nella seconda parte dell’annata dell’ex Manchester United, ma il rientro sembra ormai vicino.

Non è l’unico recupero importante per Conte. Anche Stanislav Lobotka ha completato il percorso di recupero dopo il sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a saltare l’ultima gara di campionato contro il Torino. Lo staff medico aveva scelto la linea della prudenza per evitare complicazioni, ma adesso lo slovacco è pronto a tornare a disposizione. Nel frattempo Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne hanno già ripreso ad allenarsi regolarmente con la squadra – oggi è prevista una doppia seduta – dopo essere rientrati nel secondo tempo dell’ultima partita di campionato.

Il graduale ritorno dei cosiddetti “Fab4” rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, soprattutto con la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League ormai entrata nella fase più delicata della stagione. Riavere a disposizione McTominay e Lobotka potrebbe restituire equilibrio e qualità alla mediana azzurra nel momento in cui ogni punto pesa sempre di più.