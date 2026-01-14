Lecce, Sottil al 45': "Inter grande squadra, dobbiamo continuare così nella ripresa"
Riccardo Sottil, esterno d'attacco del Lecce, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro l'Inter: "Il mister ci ha chiesto di continuare così come l'abbiamo preparata, perché l'Inter è una grande squadra e può punirci. Dobbiamo ripartire così, con lo stesso atteggiamento e senza nessun calo".
