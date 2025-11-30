Lecce, Di Francesco: "Servirà grande equilibrio, ma dovremo anche saper osare"
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 13^ giornata di Serie A.
Serviranno equilibrio e solidità?
"Si parte sempre per vincere, poi bisognerà vedere la dinamica della gara. Servirà grande equilibrio, ma ci saranno anche momenti in cui dovremo osare".
Non le è piaciuta la gestione ultimamente?
"Conta sempre il campo. A me piace rimanere concentrato, alla lunga si vedono i valori e non ad inizio campionato".
Che Lecce vedremo?
"Il fatto di variare serve anche per trovare soluzioni in base all'avversario".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari, tensione alle stelle dopo il 5-0 a Empoli: un giocatore avrebbe colpito un tifoso con un calcio
Serie C
Pronostici
Calcio femminile