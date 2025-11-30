Lecce, Berisha: "Abbiamo lavorato molto bene in settimana, siamo carichi per la gara"
Il centrocampista del Lecce Medon Berisha ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 13^ giornata di Serie A.
Arrivate carichi alla sfida?
"Sappiamo che gara vogliamo fare, abbiamo lavorato molto bene in settimana e siamo carichi per questa partita davanti ai nostri tifosi".
Potete vincerla a centrocampo?
"Le partite si possono vincere a centrocampo, ma anche in fase difensiva e gli attaccanti devono fare il loro lavoro".
