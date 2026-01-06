Lecce, Trinchera: "Crediamo in Camarda e Stulic, fare gol in A è difficile per tutti"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara delle 18 contro la Roma: "Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un'altra grande squadra".

Pochi gol dai centravanti?

"Non ci fasciamo la testa, perché crediamo molto in questi ragazzi che sono attaccanti di valore: in Serie A è difficile per tutti fare gol ma aspettiamo tempi migliori, sia Camarda che Stulic possono dare il loro contributo per la salvezza".