Lecce, Trinchera: "Crediamo in Camarda e Stulic, fare gol in A è difficile per tutti"
TUTTO mercato WEB
Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara delle 18 contro la Roma: "Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un'altra grande squadra".
Pochi gol dai centravanti?
"Non ci fasciamo la testa, perché crediamo molto in questi ragazzi che sono attaccanti di valore: in Serie A è difficile per tutti fare gol ma aspettiamo tempi migliori, sia Camarda che Stulic possono dare il loro contributo per la salvezza".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta giusta per farlo"
Serie C
Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Pronostici
Calcio femminile