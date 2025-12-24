Manfredi, sindaco di Napoli: "I nostri tifosi andranno a Cremona, basta con questi vincoli!"

"I tifosi del Napoli andranno a Cremona, ve lo garantisco. E cercheremo di lavorare in modo che certi vincoli vengano alleggeriti almeno per le partite normali e non per quelle a rischio. Queste restrizioni stavano diventando fastidiose, non è possibile che i tifosi napoletani non possano seguire la propria squadra in trasferta". Parla così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto oggi a Radio CRC: "Il Napoli ha conquistato davvero un grande e bella vittoria in Arabia. Antonio Conte è un vero condottiero. Devo dire che da quando sono sindaco di Napoli non ci possiamo lamentare dei risultati sportivi della squadra (ride; ndr)".

"Stiamo lavorando sulla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. I lavori sul terzo anello possono partire velocemente, ma c’è il problema legato alle vibrazioni. Stiamo facendo delle prove e delle sperimentazioni per eliminare le vibrazioni provenienti dallo stadio, utilizzando l’apposita tecnologia.

"Se Aurelio De Laurentiis e il SSC Napoli vogliono fare uno stadio nuovo, noi siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile, ma fare uno stadio è una cosa complicata, tenendo conto di tutte le interazioni urbanistiche e il traffico. Lo stadio deve essere costruito in un luogo dove tutto ciò è possibile e fattibile. La soluzione del Caramanico è molto problematica. C’è la preesistenza del mercato e dei mercatali che devono essere spostati da lì, è un processo molto costoso. Non è possibile alcuna forma di convivenza per come è stato progettato lo stadio da De Laurentiis", ha concluso il sindaco Manfredi.