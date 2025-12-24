Napoli in festa per la Supercoppa, Ferlaino a ADL: "Ora vinci anche in Europa!"

Il Napoli ha preso il volo e dopo la vittoria della scorsa Serie A, la squadra di Antonio Conte e del presidente Aurelio De Laurentiis si è aggiudicata anche la Supercoppa Italiana 2025. L'edizione odierna de Il Mattino raccoglie alcune dichiarazioni di personalità di spicco della comunità.

C'è per esempio la testimonianza di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania: "La vittoria del Napoli ci rende fieri e ci emoziona ancor di più nei giorni in cui la città celebra i suoi 2500 anni di storia. Dopo il meraviglioso Scudetto, festeggiamo con orgoglio un nuovo e importante risultato che va oltre la dimostrazione di un legame profondo, di un'identità comune".

L'ex presidente Corrado Ferlaino invece parla così del Napoli di De Laurentiis: "Siamo pari come Scudetti, vorrei che mi superasse presto: quando vince il Napoli sono contento io e tutta la città. Caro De Laurentiis, ora prova a conquistare un trofeo internazionale, sono quelli a rilanciare Napoli come città-capitale".

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, tifosissimo del Napoli, aggiunge: "Questa è una congiuntura bellissima, il Napoli è diventato parte della città: un fenomeno che si riscontra solo sotto il Vesuvio, due realtà perfettamente in sintonia tra loro. La città è in evidente crescita e ne beneficia anche la squadra".

Si esprime anche Carmine Foreste, presidente del Foro napoletano: "Concordo con il concetto di simbiosi unica, difficile spiegare a un estraneo cosa rappresenti la nostra squadra per i napoletani. La città e viva e progredisce".

Ultimo, ma non ultimo Luigi Manzoni, sindaco della vicina Pozzuoli: "È come se avessimo adottato il Napoli, da anni tanti calciatori vivono nel nostro territorio. E il club ha scelto come sede dei ritiri pre-gara un alberghetto poco distante. Pozzuoli è un feudo del tifo azzurro".