Paratici in arrivo a Firenze, Russo: "Serve qualcuno che sistemi questa sciagura calcistica"

"La superiorità numerica è stato un episodio fortunato. Ho visto qualcosa di diverso che mi ha dato ottimismo e la cosa che mi ha dato speranza è stata la difesa a 4". Parla così Federico Russo, non conduttore radiofonico e televisivo, tifoso della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola, dopo la prima vittoria viola in campionato contro l'Udinese. "La Fiorentina si ostinava a giocare a tre anche lo scorso anno, ma anche con Palladino, quando ci siamo messi a 3 in difesa ci siamo trovati in difficoltà. Ho visto una Fiorentina con questo falso 4-4-2 che mi è piaciuto. C'erano dei ragazzi fuori ruolo, come Parisi, Ndour e Ranieri, ma mi sono piaciuti. Finalmente Gudmundsson è stato messo nella posizione esatta. È lì che deve giocare".

Il probabile arrivo di Paratici può aver avuto un effetto taumaturgico sulla squadra?

"Sono pienamente d’accordo. Alla Fiorentina c'è bisogno di qualcuno che metta a posto questa sciagura calcistica. Adesso serve una figura di esperienza e autorevole. Ho sentito molta gente che parla di mercato, ma credo che i calciatori ci sono, mancano delle figure societarie forti, che riescano a mettere in ordine, con il loro carisma e la loro esperienza, questa situazione".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!