Leon Goretzka sarà un discorso per giugno. Per ora Kompany non tocca la squadra

Vincent Kompany non vuole toccare il suo Bayern Monaco. Quarantaquattro punti in sedici partite di campionato, otto distanze di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo, un'incredibile differenza reti da +51. Tutti motivi per cui il tecnico belga non ha intenzione di cambiare le carte in tavola, anche se si tratta di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza solamente a giugno prossimo e che non rinnoverà il proprio contratto con i bavaresi.

Il Napoli aveva provato a chiedere - dietro egida di Antonio Conte - di anticipare il suo possibile approdo. Poi però la situazione economica dei partenopei, con il mercato a saldo zero, ha indotto prudenza. Forse nemmeno lo stesso centrocampista teutonico avrebbe scelto di muoversi sin da subito, ma ora la situazione appare abbastanza cristallizzata: ultimi mesi e poi si vedrà, a meno di ripensamenti da ambo le parti.

In ogni caso un addio a luglio apre le porte a diverse possibilità. Dopo il Mondiale ci potrebbero essere mercati diversi dalla Serie A, come quello arabo - anche se è più complicato - oppure agli Stati Uniti, prendendo la strada già percorsa da Thomas Müller. L'età è però differente e quindi è impossibile escludere la Premier League, meno il PSG che ha avviato una filosofia che premia i più giovani. E poi c'è il Milan, con Massimiliano Allegri che sarebbe più che felice di avere un rinforzo tale. Discorsi prematuri.