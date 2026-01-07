L'ultima Supercoppa di Lewandowski? Il polacco ha tante opzioni ma non ha deciso

Robert Lewandowski potrebbe disputare la sua ultima Supercoppa di Spagna. Il polacco ha sempre mostrato grande feeling con questo torneo: cinque gol in sei partite e un ruolo decisivo nelle due vittorie del Barça. Nella sua prima partecipazione, gennaio 2023, segnò in semifinale contro il Betis e realizzò il rigore decisivo nella serie finale. In finale contribuì con un gol e un’assist nel successo contro il Real Madrid. Nel 2024 provò a reggere il peso della squadra: aprì la strada alla finale con un gol all’Osasuna e segnò un gran gol nell’atto conclusivo, l’unico lampo di un Barça travolto dal Madrid. L’anno scorso partecipò invece con un gol al festival blaugrana a Gedda.

Lewandowski sta riflettendo sul suo futuro. Prima di tutto, vuole capire quale piano abbia Flick nei suoi confronti; il calcio saudita lo segue da tempo, apprezzando come, nonostante l’età, garantisca rendimento costante, sul modello di Cristiano Ronaldo. L'ex Bayern però sta esplorando anche altre possibilità: si è incontrato con i Chicago Fire, non ha escluso il Giappone e, seguendo l’esempio di Modric, potrebbe tentare un’esperienza in un’altra grande lega europea. Nei mesi scorsi è stato accostato anche all’Atletico Madrid, e resta aperta la possibilità di Premier o Serie A, campionati in cui non ha mai giocato.

Finora il polacco si è comportato in maniera esemplare al Barça, club che lo accolse in un momento difficile e al quale ha restituito 166 presenze e 110 gol. Gli mancano solo sette reti per raggiungere Stoichkov e dieci per entrare nella top-10 dei marcatori storici blaugrana. Ovunque vada, Lewandowski lascerà una traccia indelebile nel Barça.