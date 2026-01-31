Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ligue 1, successo casalingo per il Lorient: Nantes battuto 2-1, decide Kouassi alla fine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 20:56
Paolo Lora Lamia

Il sabato di Ligue 1 prosegue con il successo del Lorient tra le mura amiche contro il Nantes. Dieng porta avanti i padroni di casa nel primo tempo, poi Abline pareggia al 74' e, a un minuto dal 90', Kouassi fissa il punteggio sul 2-1. 3 punti che permettono al Lorient di avvicinare il Tolosa, mentre il nantes naviga sempre in cattive acque. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio
Lens - Le Havre 1-0

Sabato 31 gennaio
Paris Fc - Marsiglia 2-2
Lorient - Nantes ore 2-1
Monaco - Rennes ore 21:05

Domenica 1 febbraio
Lione - Lille ore 15:00
Tolosa - Auxerre ore 17:15
Nizza - Brest ore 17:15
Angers - Metz ore 17:15
Strasburgo - PSG ore 20:45

Questa la classifica
1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)
2. PSG – 45 punti (19)
3. Olympique Marsiglia – 39 punti (20)
4. Lione – 36 punti (19)
5. Lilla – 32 punti (19)
6. Rennes – 31 punti (19)
7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)
8. Tolosa – 29 punti (19)
9. Lorient – 28 punti (20)
10. Monaco – 24 punti (19)
11. Angers – 23 punti (19)
12. Brest – 22 punti (19)
13. Nizza – 21 punti (19)
14. Paris – 21 punti (20)
15. Le Havre – 20 punti (20)
16. Nantes – 14 punti (20)
17. Auxerre – 12 punti (19)
18. Metz – 12 punti (19)

