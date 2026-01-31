Sampdoria-Spezia 1-0, le pagelle: Ricci tradisce nel finale, Vlahovic sempre più ai saluti

fonte ha collaborato dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Risultato finale: Sampdoria-Spezia 1-0

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Martinelli 6 - Seconda partita da titolare per il portiere scuola Fiorentina. Qualche uscita a vuoto e qualche brivido per la difesa ma poi per il resto rischia comunque poco sugli attacchi spezzini.

Palma 5,5 - Classe 2008 debutta dal primo minuto con la maglia blucerchiata come braccetto di destra. All’anagrafe deve ancora compiere 18 anni ma gli interventi di personalità che fa sembrano quelli di un veterano. Macchia la sua prestazione con la baruffa con Vlahovic che gli costa il rosso.

Abildgaard 6,5 - Perno centrale della retroguardia doriana, puntuale negli interventi e tempestivo nei colpi di testa al centro dell’area senza far creare pericoli degni di nota ad Artistico.

Hadzikadunic 6,5 - Sempre presente sui palloni che arrivano al centro dell’area di rigore. Spazza senza fronzoli quando è necessario, si fa vedere anche in fase offensiva sui calci da fermo.

Di Pardo 6,5 - Debutto dal primo minuto per il neo arrivato dal Cagliari. Molto timido sulla corsia di destra, cerca il fondo per andare al traversone ma i palloni per il centro dell’area sono poco giocabili da Brunori. Decisivo il suo salvataggio sul tiro sbucciato di Artistico.

Henderson 6 - Fascia di capitano al braccio per il centrocampista scozzese. Fa girare il gioco con rapidità facendosi vedere e dando il via all’azione della sua squadra. Ordinato in fase di ripiegamento.

Conti 6 - Prima gara dopo il rinnovo di contratto per il centrocampista prodotto del settore giovanile blucerchiato. Partita molto attenta e di grande dinamismo, si fa vedere in più di un’occasione in avanti. Dal 68’ Ricci 7 - Entra e cambia il ritmo alla squadra. Decisivo all’inizio del recupero quando calcia al volo superando Radunovic per un gol che vale tre punti.

Cicconi 6 - Si perde Sernicola ma è comunque bravo a rimediare a salvare a porta sguarnita mandando il pallone calciato dal giocatore dello Spezia sul palo. Molto attivo e propositivo sulla sinistra.

Cherubini 6 - Tocca un gran numero di palloni. Fa una gran mole di gioco cercando il dialogo con Brunori in attacco. Propositivo conferma il suo momento positivo di forma. Dal 93’ Riccio s.v.

Pafundi 5 - Meno in luce rispetto al numero 10 blucerchiato. I palloni toccati sono decisamente di meno e quando prova l’accelerazione palla al piede viene però sempre stoppato dalla retroguardia spezzina. Dal 56’ Begic 6,5 - Dà freschezza alla manovra, fa vedere dei buoni spunti palla al piede ed in velocità.

Brunori 5,5 - Viene steso in area da Ruggero ma parte da posizione nettamente irregolare. In fase di ripiegamento è sempre molto generoso ma negli ultimi metri non ha mai decisivo. Dal 68’ Coda 6 - Tiene palla e fa respirare la squadra, poche le occasioni in area di rigore.

Angelo Gregucci 6,5 - Partita spigolosa ma alla fine riesce a portare a casa l’intera posta in palio con un gol dalla panchina. Tre punti vitali e maledizione dei derby liguri che è stata spezzata.

SPEZIA

Radunovic 6 - Spettatore non pagante, al punto da non doversi nemmeno sporcare i guantoni fino al recupero in cui viene battuto dopo aver smanacciato momentaneamente.

Ruggero 6 - Rischia nelle battute iniziali, ma viene graziato da una posizione di offside segnalata in ritardo. Rude e deciso negli interventi, al limite del cartellino.

Hristov 6 - Pedina Brunori in ogni dove, portandolo fuoristrada. Detta le uscite dei braccetti, rimediando pure lui una sanzione.

Beruatto 6,5 - Cala con il progredire della gara, ma il primo squillo della partita è il suo dopo aver sverniciato Pafundi serve Sernicola completamente solo.

Adamo 5,5 - Poco meno di un'ora di gioco, in cui non riesce mai a liberare i cavalli costringendo Di Pardo al ripiegamento. Dal 58' Aurelio 5,5 - Ha qualcosa da recriminarsi in occasione del colpo di testa quasi a liberare l'aria piuttosto che a far male da due passi.

Cassata 5,5 - Nell'unica fiammata spezzina è lui a orchestrare, mandando Beruatto a giocarsi l'uno contro uno. Tanta guerra in mezzo al campo e anche lui finisce sulla lista dei cattivi. Dal 92' Verde s.v.

Romano 5,5 - Non si riesce a giocare in mezzo al campo, per cui è una serie di parabole alzate senza che il giovane classe 2006 possa farci molto.

Valoti 6 - A tratti riesce ad essere elegante in una partita complicata e parecchio concitata. Donadoni gli evita il finale per un cartellino pesante alle spalle. Dal 77' Vlahovic 4 - Era in odore di uscita anche prima del suo ingresso. La sua gara dura solo una manciata di minuti, prima di andare ad allacciarsi con Palma finendo entrambi sotto la doccia.

Sernicola 6,5 - Mette il turbo in un paio di circostanze, dopodiché tanti palloni inseriti al centro sul quale manca il colpo sottomisura, esattamente come il palo colpito nel primo tempo, in cui è salvifico il tocco di Cicconi.

Artistico 5,5 - Ingabbiato nella retroguardia doriana. Viene agitato e risponde alle provocazioni, un paio di volte si sbriglia dell'uomo riuscendo ad allargare il campo.

Di Serio 5,5 - Poco servito e ingarbugliato nel cataclisma della partita. Nessuna conclusione in porta, non riuscendo nemmeno mai a duettare con il compagno di reparto. Dal 77' Comotto s.v.

Roberto Donadoni 5,5 - Cade nel finale in una gara in cui lo zero a zero sarebbe stato il risultato più meritocratico per le poche occasioni viste. Perde la battaglia, pareggiando i conti con l'andata, ma la guerra per la salvezza è ancora lunga.