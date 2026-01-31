TMW Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli

Mike Maignan ha appena raggiunto la sede del Milan per firmare il tanto atteso rinnovo di contratto. Il grande giorno è finalmente arrivato e il portiere francese, fra pochi minuti, si legherà dunque ai rossoneri fino al 30 giugno 2031. Già ieri il suo agente Jonathan Kebe aveva incontrato i dirigenti del Diavolo per formalizzare gli ultimi dettagli burocratici.

Quanto guadagnerà Maignan dopo il rinnovo

Mike Maignan, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione agli ordini di mister Allegri, guadagnerà 5 milioni di euro netti più due di bonus. Intesa tra le parti, appunto, fino al 2031.

Il ds Tare ne aveva parlato così

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Igli Tare aveva ammesso la propria fiducia sulla trattativa, parlando così della questione: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".

Guarda le immagini in calce realizzate dal nostro inviato