TMW Domani appuntamento Atletico Madrid-Lookman per cercare di chiudere. Da limare commissioni

Domani ci sarà un appuntamento in agenda fra Atletico Madrid e Ademola Lookman per cercare di trovare un accordo. Da limare ci sono le commissioni per gli agenti - che nel frattempo avevano trovato l'accordo con il Fenerbahce, avendoli incontrati dopo la sfida fra Olimpia Milano-Fenerbahce di basket - oltre a una base comune sullo stipendio.

L'Atletico alzerà la proposta di ingaggio arrivando intorno ai 5 milioni di euro - meglio se più bonus - che è la richiesta minima del nigeriano per accettare una destinazione differente rispetto a quella turca, considerato che guadagnerebbe circa 40 milioni in quattro anni e mezzo. La durata è la stessa, mentre l'Atalanta preferirebbe cederlo in Spagna rispetto alla Turchia. Il Fener difficilmente farà un'altra offerta, considerando che ha più tempo rispetto alla chiusura del due di febbraio.

L'accordo fra le due società c'è già, con una proposta intorno ai 40 milioni, bonus compresi. Per giugno è calda la trattativa che porta a Ederson, con l'Atleti che ha intenzione di metterlo in cima alla lista delle preferenze, cercando di avere una prelazione già ora. Quindi nelle prossime ore sono attese novità per discutere definitivamente l'ingaggio e cercare di chiudere l'accordo con l'attaccante nigeriano e portarlo a Madrid.