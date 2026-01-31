TMW Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"

Christopher Nkunku non intende muoversi dal Milan. L'ha fatto sapere sia ai suoi agenti sia al Milan, adesso anche ai tifosi rossoneri. Intercettato fuori da Milanello per foto e autografi di rito, l'attaccante francese ha infatti risposto senza esitazioni alla domanda di un sostenitore che gli chiedeva informazioni riguardo alle voci di mercato che lo riguardano e alla sua permanenza: "Resti al Milan? Sì", la conferma dell'obiettivo tra le altre della Roma.

Intanto il Milan sta provando a chiudere per Mateta

Il Milan è al lavoro per chiudere l'acquisto in queste ultime ore di calciomercato di Jean-Philippe Mateta. Dopo aver chiuso l'accordo col Crystal Palace per la prossima estate, il club rossonero sta lavorando per anticipare l'arrivo a Milano del centravanti francese che non è stato convocato per la sfida di Premier League di domani contro il Nottingham. "Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare. Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi", ha dichiarato nella giornata di ieri il manager Oliver Glasner.

Classe '97, cresciuto nel settore giovanile dello Châteauroux, Mateta ha vestito le maglie di Olympique Lione, Le Havre e Mainz prima del trasferimento nel suo attuale club nel gennaio 2021. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 186 presenze e realizzato 56 gol con una crescita esponenziale in termini di rendimento dal 2023 in poi. Una crescita che gli ha permesso lo scorso autunno di fare anche il suo esordio con la maglia della Francia: tre presenze tra ottobre e novembre con anche due reti all'attivo.

In calce le immagini della risposta di Nkunku al tifoso del Milan realizzate dall'inviato di TMW