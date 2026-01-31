Mazzitelli e perla di Kilicsoy: al 45' il Cagliari è già 2-0, Verona tramortito

Finisce il primo tempo all'Unipol Domus: il Cagliari conduce sul Verona per 2-0, grazie alle reti di Mazzitelli e Kilicsoy. Piove sul bagnato per la squadra scaligera, che alla mezz'ora ha perso capitan Gagliardini per un problema alle costole dopo una botta, al suo posto è entrato il nuovo arrivato Lovric.

Perilli salva su Mazzitelli

L'inizio della partita è equilibrato, con il Verona abile a non far ripartire la squadra avversaria ed a costruire qualche presupposto pericoloso in area del Cagliari. Al 19' Mazzitelli lascia partire un gran destro al volo: Perilli si esalta con un riflesso felino per mandare in corner. Si gioca poco all'Unipol Domus, con tanti duelli a centrocampo. Esposito ha la palla dell'1-0: Slotsager si immola per deviare in corner. Viene fermato tutto per un precidente fuorigioco: era dubbio e in caso di gol probabilmente sarebbe stato rivisto. Stessa situazione con Adopo, che calcia sul primo palo, ancora attento Perilli.

Super Palestra, Mazzitelli fa 1-0. Poi raddoppio di

Nel mezzo si ferma Gagliardini, alla mezz'ora: problemi a livello delle costole per lui, subito in campo il nuovo arrivato Lovric. La squadra di Pisacane alza i giri del motore e cerca il gol, che arriva al 36'. Palestra va via come un trattore sulla destra liberandosi di due uomini, palla per Obert che di tacco serve Mazzitelli, sinistro di prima intenzione che supera Perilli sul primo palo. Nel finale di frazione il Verona rialza la testa e prova due volte la conclusione dalla distanza: quella di Orban viene smorzata, quella di Slotsager arriva a bersaglio, ma troppo centralmente. Il Cagliari ha ancora idee: Esposito calcia su un altro servizio di Palestra, palla alta di poco. In pieno recupero ecco il raddoppio: Kilicsoy segna in semirovesciata sul cross di Esposito: tutto vanificato da un fuorigioco, poi però revocato dal VAR. Il Cagliari va a riposo sul 2-0.