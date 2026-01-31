Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina

La Juventus continua a guardare in casa Bayern Monaco quando si parla di giovani talenti offensivi e, dopo il successo avuto grazie all'operazione Kenan Yildiz, è pronta ad accogliere Adin Licina, classe 2007 tra i profili più interessanti del vivaio bavarese. Esterno offensivo mancino, Licina arriva a Torino già in questa sessione di mercato, con il Bayern che manterrà una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte. Un’operazione in pieno stile Juve, che investe su prospetti internazionali con margini di crescita evidenti.

Nato da genitori montenegrini, Licina ha scelto la Germania a livello giovanile, rappresentandola dall’Under 15 fino all’Under 19. In questa stagione ha collezionato 16 presenze con il Bayern II in Regionalliga, segnando un gol, mentre il suo percorso nel settore giovanile parla di oltre 90 partite, con 18 reti e 14 assist complessivi. Predilige partire da destra per rientrare sul sinistro, puntando spesso l’uomo e cercando soluzioni creative tra tiro e ultimo passaggio.

Il parallelo con Kenan Yildiz non è casuale. Licina ha caratteristiche tecniche simili, la stessa capacità di muoversi tra le linee e, dettaglio non secondario, condivide anche gli stessi agenti del fantasista turco. Un elemento che rafforza l’idea di un percorso già tracciato. Inizialmente aggregato alla Juve Next Gen, Licina avrà il tempo di adattarsi e crescere, ma a Torino c’è chi scommette che il suo cammino possa davvero ricalcare quello dell'attuale 10 bianconero.