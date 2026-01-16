Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ligue 1, Ansu Fati non basta al Monaco: il Lorient ne fa 3 e mette nei guai Pocognoli

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:06Calcio estero
Michele Pavese

il Monaco sta vivendo un momento molto complicato e la sconfitta casalinga contro il Lorient ne è l’ennesima conferma. La squadra di Sébastien Pocognoli ha ceduto per 1-3 e non vince in Ligue 1 dal 29 novembre, contro il PSG; il malcontento dei tifosi si fa sentire e la posizione del tecnico belga è a rischio.

Nemmeno il primo gol in campionato dal 5 ottobre di Ansu Fati è bastato. Lo spagnolo ex Barcellona aveva pareggiato l'iniziale vantaggio ospite firmato da Dieng, ma subito dopo sono arrivate le reti decisive di Makengo e Karim. Questa sconfitta, la settima nelle ultime 8 giornate, apre una crisi storica per i monegaschi, precipitati al nono posto in classifica, con appena un punto di vantaggio sugli avversari di giornata. A quattro giorni dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid, la situazione appare critica: la squadra deve ritrovare fiducia e continuità, mentre la pressione su Pocognoli cresce giorno dopo giorno.

La classifica di Ligue 1
Lens 40 (17 partite giocate)
Paris Saint-Germain 39 (17)
Marsiglia 32 (17)
Lilla 32 (17)
Lione 30 (17)
Rennes 30 (17)
Strasburgo 24 (17)
Tolosa 23 (17)
Monaco 23 (18)
Angers 22 (17)
Brest 22 (17)
Lorient 22 (18)
Le Havre 18 (17)
Nizza 18 (17)
Paris FC 16 (17)
Nantes 14 (17)
Auxerre 12 (17)
Metz 12 (17)

